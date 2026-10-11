राजस्थान न्यूज: उदयपुर के देवी मंदिरों में उमड़ा आस्था का सैलाब, दर्शन को लगीं लंबी कतारें

शक्ति उपासना के महापर्व शारदीय नवरात्रि का आगाज उदयपुर में श्रद्धा और उल्लास के साथ हुआ। नवरात्रि के पहले दिन रविवार को शहर के प्रमुख देवी मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। भक्तों ने मां दुर्गा के प्रथम स्वरूप मां शैलपुत्री की विधिवत पूजा-अर्चना कर अपनी मनोकामनाएं मांगीं और परिवार की सुख-समृद्धि, सुख-शांति और खुशहाली की प्रार्थना की। मंदिरों में गूंजते जयकारों और भजनों से माहौल भक्तिमय नजर आया।

देवी मंदिरों में उमड़ा आस्था का सैलाब

नवरात्रि के पहले दिन उदयपुर के अंबामाता, नीमज माता, कालका माता, आवरी माता, करणी माता, चामुंडा माता और बेदला स्थित सुखदेवी माता मंदिर में विशेष तैयारियां की गईं। मंदिरों को फूलों और आकर्षक रोशनी से सजाया गया। सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु देवी मां के दर्शन के लिए पहुंचने लगे। भक्तों ने पूजा-अर्चना कर मां से सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद मांगा।

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आवरी माता मंदिर में लगीं लंबी कतारें

उदयपुर के प्रसिद्ध आवरी माता मंदिर में नवरात्रि के पहले दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। बड़ी संख्या में भक्त माता के दर्शन के लिए पहुंचे। मंदिर परिसर में महिलाओं ने भजन-कीर्तन कर माता की आराधना की। भक्ति गीतों और जयकारों से पूरा मंदिर परिसर भक्तिमय हो गया।

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नवरात्रि के पहले दिन मां दुर्गा के प्रथम स्वरूप मां शैलपुत्री की विधिवत पूजा-अर्चना की गई। श्रद्धालुओं ने माता के सामने अपनी मनोकामनाएं रखीं और परिवार की सुख-समृद्धि तथा खुशहाली के लिए प्रार्थना की।

गरबा और डांडिया महोत्सव की भी रहेगी धूम

नवरात्रि के साथ ही उदयपुर में गरबा और डांडिया महोत्सव की भी धूम देखने को मिलेगी। शाम होते ही शहर के अलग-अलग गरबा मंडलों में मां की प्रतिमाओं की स्थापना के साथ धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। नौ दिनों तक शहर में धार्मिक आयोजनों के साथ गरबा और डांडिया की रौनक रहेगी। नवरात्रि को लेकर लोगों में खासा उत्साह है। विभिन्न आयोजन स्थलों पर श्रद्धालु पूजा-अर्चना के साथ पारंपरिक नृत्य और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे।

मां की भक्ति में रंगा उदयपुर

नवरात्रि के पहले दिन उदयपुर पूरी तरह मां दुर्गा की भक्ति में रंगा नजर आया। देवी मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की आवाजाही बनी रही। मंदिरों में गूंजते जयकारों और भजनों के बीच भक्तों ने मां से परिवार की सुख-शांति, समृद्धि और खुशहाली की कामना की। शक्ति उपासना के इस पर्व को लेकर शहर में धार्मिक उत्साह और उल्लास का माहौल बना हुआ है।