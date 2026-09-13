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Rajasthan: Who is Surta Parmar, the woman who ran towards a sinking car in Dungarpur? Fact-check of the viral
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Rajasthan: Dungarpur में डूबती कार की ओर दौड़ी महिला Surta Parmar कौन? Viral Video का Fact Check
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