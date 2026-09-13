राजस्थान: बांसवाड़ा-डूंगरपुर में कल खुलेगा 540 उम्मीदवारों की किस्मत का पिटारा, प्रत्याशियों की धड़कनें तेज

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540 उम्मीदवारों के भाग्य का होगा फैसला

सोमवार को मतगणना होने के साथ ही पांचों निकायों के 540 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होगा। बांसवाड़ा नगर परिषद के 59 वार्डों में 185, परतापुर-गढ़ी के 25 वार्डों में 112, कुशलगढ़ के 20 वार्डों में 49 उम्मीदवार हैं। इसी प्रकार डूंगरपुर नगर परिषद के 40 वार्डों में 95 और सागवाड़ा नगर पालिका के 35 वार्डों में 99 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। भाजपा से बांसवाड़ा से एक और डूंगरपुर के दो उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। विज्ञापन



जीत के लिए मन्नत, उम्मीदवारों की बाड़ाबंदी

चुनाव के बाद दोनों जिलों में भाजपा और कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की बाड़ाबंदी की है। भाजपा के उम्मीदवार गुजरात भ्रमण पर हैं। पार्टी की ओर से उन्हें देवदर्शन भी कराया जा रहा है। इस दौरान कुछ उम्मीदवारों ने जीत होने पर दोबारा दर्शन के लिए आने की मन्नत भी ली है। वहीं कई उम्मीदवार चिंतामग्न भी हैं। कांग्रेस ने कुंभलगढ़ के रिसॉर्ट में अपने उम्मीदवारों को ठहराया है। रविवार को हरितालिका तीज होने पर कांग्रेस की महिलाओं की ओर से मेहंदी लगाने और तीज माता की पूजा करने के फोटो भी सामने आए हैं। विज्ञापन विज्ञापन



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पांच राउंड में होगी मतगणना

रविवार को जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. इंद्रजीत यादव के साथ उपखंड अधिकारी एवं तहसीलदार ने सूचना केंद्र में बनाए गए मतगणना केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने की गई व्यवस्थाओं को देखा। सूचना केंद्र में पांच राउंड में गिनती पूरी होगी। एक राउंड में 14 टेबल लगाई जाएंगी। अंतिम तीन टेबल लगेंगी, जिन पर वार्ड 58, 59 और 60 के मतों की गणना होगी। सोमवार को मतगणना होने के साथ ही पांचों निकायों के 540 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होगा। बांसवाड़ा नगर परिषद के 59 वार्डों में 185, परतापुर-गढ़ी के 25 वार्डों में 112, कुशलगढ़ के 20 वार्डों में 49 उम्मीदवार हैं। इसी प्रकार डूंगरपुर नगर परिषद के 40 वार्डों में 95 और सागवाड़ा नगर पालिका के 35 वार्डों में 99 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। भाजपा से बांसवाड़ा से एक और डूंगरपुर के दो उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं।चुनाव के बाद दोनों जिलों में भाजपा और कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की बाड़ाबंदी की है। भाजपा के उम्मीदवार गुजरात भ्रमण पर हैं। पार्टी की ओर से उन्हें देवदर्शन भी कराया जा रहा है। इस दौरान कुछ उम्मीदवारों ने जीत होने पर दोबारा दर्शन के लिए आने की मन्नत भी ली है। वहीं कई उम्मीदवार चिंतामग्न भी हैं। कांग्रेस ने कुंभलगढ़ के रिसॉर्ट में अपने उम्मीदवारों को ठहराया है। रविवार को हरितालिका तीज होने पर कांग्रेस की महिलाओं की ओर से मेहंदी लगाने और तीज माता की पूजा करने के फोटो भी सामने आए हैं।यह भी पढ़ें: राजस्थान: भिवाड़ी में 20 फीट ऊंची दीवार भरभराकर गिरी, मलबे में दबकर मजदूर की मौत; साथी गंभीर रविवार को जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. इंद्रजीत यादव के साथ उपखंड अधिकारी एवं तहसीलदार ने सूचना केंद्र में बनाए गए मतगणना केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने की गई व्यवस्थाओं को देखा। सूचना केंद्र में पांच राउंड में गिनती पूरी होगी। एक राउंड में 14 टेबल लगाई जाएंगी। अंतिम तीन टेबल लगेंगी, जिन पर वार्ड 58, 59 और 60 के मतों की गणना होगी।

नगर निकाय के अन्तर्गत दोनों चरणों का मतदान पूरा होने के बाद सोमवार को मतगणना होगी। वागड़ के बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले के पांचों निकायों में मतगणना से पूर्व उम्मीदवारों की धड़कनें बढ़ गई हैं। पांचों निकायों में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, भारत आदिवासी पार्टी, आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों सहित निर्दलीय चुनावी मैदान में हैं। सोमवार सुबह 8 बजे मतगणना शुरू होगी। 540 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। भाजपा, कांग्रेस और अन्य दलों ने अपने उम्मीदवारों की बाड़ाबंदी की है। बांसवाड़ा में मतगणना पांच राउंड में होगी और एक राउंड में 14 टेबल लगाई जाएंगी।