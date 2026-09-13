राजस्थान: रामदेवरा मेले में 600 किलो संदिग्ध मावा पकड़ा, सप्लाई से पहले नष्ट कराया; सैंपल जांच को भेजे जाएंगे

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

कार्रवाई के दौरान खाद्य सुरक्षा विभाग ने दोनों वाहनों को रोककर उनमें रखी खाद्य सामग्री की जांच की। जांच में भारी मात्रा में मावा मिला, जिसे मेले में विभिन्न स्थानों पर सप्लाई किया जाना था। विभाग की टीम ने मौके पर ही मावे की गुणवत्ता और उसके परिवहन को लेकर जांच शुरू की।खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से की गई पूछताछ के दौरान मावा करीब 100 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाना बताया गया। बड़ी मात्रा में कम कीमत पर मावे की सप्लाई किए जाने को लेकर विभाग ने गंभीरता से जांच की और नियमानुसार इसकी सैंपलिंग की कार्रवाई की।अधिकारियों ने मौके से मावे के नमूने लेकर उन्हें जांच के लिए सुरक्षित किया। नमूनों को अब खाद्य प्रयोगशाला भेजा जाएगा, जहां वैज्ञानिक परीक्षण के बाद मावे की गुणवत्ता और उसमें किसी प्रकार की मिलावट की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।खाद्य सुरक्षा टीम ने कार्रवाई के दौरान करीब 600 किलोग्राम मावे को मेले में सप्लाई होने से पहले ही नष्ट करवा दिया। विभाग का मानना है कि बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की मौजूदगी वाले मेले में संदिग्ध खाद्य सामग्री की बिक्री से लोगों के स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ सकता था।खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के अनुसार, प्रयोगशाला से जांच रिपोर्ट मिलने के बाद संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा कानून के तहत आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।रामदेवरा मेला केवल धार्मिक आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि यहां प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। ऐसे में मेले के दौरान खाद्य पदार्थों की खपत भी काफी बढ़ जाती है। इसी को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग ने दुकानों और प्रतिष्ठानों के साथ-साथ खाद्य सामग्री की सप्लाई चेन पर भी निगरानी बढ़ा दी है।विभाग की टीम अब केवल मेले में संचालित दुकानों तक सीमित नहीं है, बल्कि खाद्य सामग्री लेकर आने वाले वाहनों की भी जांच की जा रही है। एंट्री पॉइंट पर की गई यह कार्रवाई इसी रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है, ताकि संदिग्ध या मिलावटी खाद्य सामग्री बाजार और दुकानों तक पहुंचने से पहले ही रोकी जा सके।यह कार्रवाई खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मुरलीधर सोनी के निर्देशानुसार की गई। विभाग की टीम ने मेले में खाद्य सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष निगरानी अभियान चलाया हुआ है। कार्रवाई को खाद्य सुरक्षा अधिकारी किशनाराम कड़वासरा, कीर्तिपाल सिंह भाटी एवं गणेशाराम सुथार की टीम ने अंजाम दिया।खाद्य सुरक्षा विभाग का कहना है कि रामदेवरा मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना प्राथमिकता है। प्रयोगशाला रिपोर्ट आने के बाद यदि नमूनों में मिलावट या गुणवत्ता संबंधी खामी की पुष्टि होती है तो संबंधित लोगों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने स्पष्ट किया है कि संदिग्ध खाद्य सामग्री की जांच, सैंपलिंग और सप्लाई पर निगरानी का अभियान आगे भी जारी रहेगा।