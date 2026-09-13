राजस्थान: भिवाड़ी में 20 फीट ऊंची दीवार भरभराकर गिरी, मलबे में दबकर मजदूर की मौत; साथी गंभीर

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लोडिंग-अनलोडिंग के दौरान अचानक गिरी दीवार

जानकारी के अनुसार, हादसा शनिवार सुबह करीब 11 बजे हुआ। राशि ट्रेडिंग कंपनी में लोहे के कबाड़ की लोडिंग-अनलोडिंग का काम चल रहा था। इसी दौरान कंपनी के पीछे की तरफ बनी करीब 20 फुट ऊंची दीवार अचानक गिर गई। दीवार गिरते ही वहां काम कर रहे मजदूर उसके मलबे के नीचे दब गए। अचानक हुए हादसे से मौके पर अफरा-तफरी मच गई। विज्ञापन



लोगों ने मलबा हटाकर मजदूरों को निकाला

हादसे के बाद आसपास मौजूद लोगों और श्रमिकों ने तुरंत मलबा हटाने का काम शुरू किया। लोगों ने काफी प्रयास के बाद मलबे में दबे मजदूरों को बाहर निकाला। हादसे में सीतापुर, उत्तर प्रदेश निवासी अरविंद गंभीर रूप से दब गया था। मलबे में दबने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं उसका सहयोगी मुकेश कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया। विज्ञापन विज्ञापन



गंभीर घायल साथी का अस्पताल में इलाज

मुकेश कुमार को हादसे के बाद उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि उसकी हालत गंभीर है और अस्पताल में उसका इलाज जारी है। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस टीम ने घटनास्थल का जायजा लिया और हादसे से जुड़े तथ्यों की जानकारी जुटाई।



परिजनों को दी गई सूचना

पुलिस ने मृतक मजदूर अरविंद के परिजनों को हादसे की जानकारी दी। शव को आवश्यक कार्रवाई के लिए अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। पुलिस की ओर से मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया की जा रही है।



दीवार गिरने के कारणों की जांच

यूआईटी फेज तृतीय थानाधिकारी विक्रम सिंह ने बताया कि हादसे को लेकर मृतक के परिजनों की शिकायत के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। दीवार अचानक किन परिस्थितियों में गिरी और हादसे के लिए किसी की लापरवाही या जिम्मेदारी सामने आती है या नहीं, इसकी जांच की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद स्थिति स्पष्ट होगी।



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औद्योगिक क्षेत्रों में सुरक्षा पर उठे सवाल

हादसे ने औद्योगिक क्षेत्रों में श्रमिकों की सुरक्षा और पुरानी या कमजोर संरचनाओं की मजबूती को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। काम के दौरान मजदूरों की सुरक्षा के लिए जरूरी इंतजाम और औद्योगिक परिसरों में मौजूद दीवारों व अन्य निर्माण की मजबूती कितनी है, यह भी जांच का विषय बन गया है। फिलहाल पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है। जानकारी के अनुसार, हादसा शनिवार सुबह करीब 11 बजे हुआ। राशि ट्रेडिंग कंपनी में लोहे के कबाड़ की लोडिंग-अनलोडिंग का काम चल रहा था। इसी दौरान कंपनी के पीछे की तरफ बनी करीब 20 फुट ऊंची दीवार अचानक गिर गई। दीवार गिरते ही वहां काम कर रहे मजदूर उसके मलबे के नीचे दब गए। अचानक हुए हादसे से मौके पर अफरा-तफरी मच गई।हादसे के बाद आसपास मौजूद लोगों और श्रमिकों ने तुरंत मलबा हटाने का काम शुरू किया। लोगों ने काफी प्रयास के बाद मलबे में दबे मजदूरों को बाहर निकाला। हादसे में सीतापुर, उत्तर प्रदेश निवासी अरविंद गंभीर रूप से दब गया था। मलबे में दबने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं उसका सहयोगी मुकेश कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया।मुकेश कुमार को हादसे के बाद उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि उसकी हालत गंभीर है और अस्पताल में उसका इलाज जारी है। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस टीम ने घटनास्थल का जायजा लिया और हादसे से जुड़े तथ्यों की जानकारी जुटाई।पुलिस ने मृतक मजदूर अरविंद के परिजनों को हादसे की जानकारी दी। शव को आवश्यक कार्रवाई के लिए अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। पुलिस की ओर से मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया की जा रही है।यूआईटी फेज तृतीय थानाधिकारी विक्रम सिंह ने बताया कि हादसे को लेकर मृतक के परिजनों की शिकायत के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। दीवार अचानक किन परिस्थितियों में गिरी और हादसे के लिए किसी की लापरवाही या जिम्मेदारी सामने आती है या नहीं, इसकी जांच की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद स्थिति स्पष्ट होगी।यह भी पढ़ें: राजस्थान सेट 2026: जयपुर में पेपर देरी से पहुंचने पर हंगामा, 1.77 लाख अभ्यर्थी दे रहे परीक्षा हादसे ने औद्योगिक क्षेत्रों में श्रमिकों की सुरक्षा और पुरानी या कमजोर संरचनाओं की मजबूती को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। काम के दौरान मजदूरों की सुरक्षा के लिए जरूरी इंतजाम और औद्योगिक परिसरों में मौजूद दीवारों व अन्य निर्माण की मजबूती कितनी है, यह भी जांच का विषय बन गया है। फिलहाल पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है।

भिवाड़ी के औद्योगिक क्षेत्र स्थित राशि ट्रेडिंग कंपनी में लोहे के कबाड़ की लोडिंग-अनलोडिंग के दौरान बड़ा हादसा हो गया। कंपनी के पीछे बनी करीब 20 फुट ऊंची दीवार अचानक भरभराकर गिर गई। दीवार के मलबे की चपेट में आने से एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि उसका सहयोगी गंभीर रूप से घायल हो गया।