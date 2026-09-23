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Rajasthan Weather: Heat returns as the monsoon withdraws; mercury hits 41.5°C in Jaisalmer.
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Rajasthan Weather: मानसून की विदाई के साथ लौटी गर्मी, जैसलमेर में 41.5° पहुंचा पारा
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