जयपुर में पंचायती राज चुनाव की आरक्षण लॉटरी आज: 57 जिला परिषद सदस्य और 22 प्रधान पदों का होगा निर्धारण
जयपुर में पंचायती राज चुनाव के लिए आज जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति प्रधान और सदस्यों के आरक्षण की लॉटरी होगी। कल सरपंच और वार्ड पंचों का आरक्षण तय होगा।
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जयपुर जिले में आगामी पंचायती राज चुनाव को लेकर आरक्षण की तस्वीर आज बुधवार, 23 सितंबर को साफ होगी। जिला परिषद सदस्यों, पंचायत समिति प्रधानों और पंचायत समिति सदस्यों के पदों के लिए आरक्षण की लॉटरी जिला कलेक्ट्रेट में सुबह 10:15 बजे निकाली जाएगी।
जिला कलक्टर संदेश नायक ने बताया कि लॉटरी के जरिए जिला परिषद सदस्यों, जिले की सभी पंचायत समितियों के प्रधान और पंचायत समिति सदस्यों के पदों के आरक्षण का निर्धारण और आवंटन किया जाएगा।
जयपुर जिले में 597 ग्राम पंचायतें और 22 पंचायत समितियां हैं। आज होने वाली लॉटरी में जिला परिषद के 57 सदस्यों, 22 पंचायत समिति प्रधानों और 386 पंचायत समिति सदस्यों के पदों का आरक्षण तय किया जाएगा। इनमें 50 फीसदी पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे।
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कल होगी सरपंच और वार्ड पंचों की लॉटरी
इसी प्रकार जयपुर जिले की समस्त ग्राम पंचायतों के सरपंच एवं वार्ड पंचों के पदों के आरक्षण एवं श्रेणीवार आवंटन की प्रक्रिया 24 सितम्बर 2026 को संबंधित उपखण्ड अधिकारी मुख्यालय पर आयोजित की जाएगी।
समें जयपुर जिले की 597 ग्राम पंचायतों के सरपंच और 5,931 वार्ड पंच पदों का आरक्षण तय होगा। दोनों दिनों की लॉटरी पूरी होने के बाद जयपुर जिले में पंचायती राज चुनाव के विभिन्न पदों के लिए आरक्षण की स्थिति स्पष्ट हो जाएगी।