{"_id":"6ab3955fef51a53550007e95","slug":"nagaur-uproar-in-mundwa-following-election-results-stones-pelted-outside-bjp-leader-s-house-during-a-rally-2026-09-23","type":"video","status":"publish","title_hn":"Nagaur: मुंडवा में चुनाव नतीजों के बाद हंगामा, रैली के दौरान बीजेपी नेता के घर के बाहर पथराव","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

Nagaur: मुंडवा में चुनाव नतीजों के बाद हंगामा, रैली के दौरान बीजेपी नेता के घर के बाहर पथराव

Video Published by: Published by: सोनम मिश्रा Updated Wed, 23 Sep 2026 02:31 PM IST







Link Copied



Nagaur: मुंडवा में चुनाव नतीजों के बाद हंगामा, रैली के दौरान बीजेपी नेता के घर के बाहर पथराव

विज्ञापन