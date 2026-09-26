पटियाला की निजी यूनिवर्सिटी में आधी रात बवाल, छात्रों ने गाड़ी तोड़ी

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पटियाला की एक निजी यूनिवर्सिटी में एक सोशल मीडिया अफवाह के बाद शुक्रवार देर रात बवाल हो गया। उग्र छात्रों ने पुलिस की गाड़ी के शीशे तोड़ दिए और पुलिसकर्मियों के साथ हाथापाई व मारपीट की। कुछ छात्रों ने वीडियो बनाकर पुलिसकर्मियों पर शराब पीने के गंभीर आरोप भी लगाए। दरअसल यूनिवर्सिटी में शुक्रवार को कुछ अफवाहें फैल गई। कैंपस में किसी लड़की की मौत हो गई है। वहीं लड़की गायब होने की भी अफवाह फैली। साथ ही ये भी चर्चा होने लगी कि कोई पंडित लड़की से मिलने आए थे।

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