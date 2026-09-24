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बड़ी चोरी: राजपुरा में शादी में आए मेहमानों की 12 गाड़ियों से चोरी, थाने से 1 किमी दूर पैलेस में वारदात

Thu, 24 Sep 2026 01:19 PM IST
Nivedita संवाद न्यूज एजेंसी, राजपुरा
संवाद न्यूज एजेंसी, राजपुरा Published by: Nivedita Updated Thu, 24 Sep 2026 01:19 PM IST
सार

वारदात वाली जगह स्थानीय थाने से सिर्फ एक किलोमीटर की दूरी पर है। स्थानीय लोगों के अनुसार कुछ दिन पहले भी इसी जगह पर एक कार का शीशा तोड़कर शादी का कीमती सामान चोरी किया गया था, जिसका पुलिस अभी तक कोई भी सुराग नहीं लगा पाई है। 

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Rajpura theft 12 Vehicles of Wedding Guests Burglarized Incident Just 1 km from Police Station
राजपुरा में थाने के नजदीक चोरी - फोटो : संवाद

विस्तार
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राजपुरा के साथ लगते गांव खेड़ी गंडिया के पास 'एम्बिशन पैलेस' के बाहर बीती रात चोरों ने बड़ी वारदात को अंजाम देते हुए सुरक्षा प्रबंधों की धज्जियां उड़ा दीं।
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शादी समारोह के दौरान पैलेस की पार्किंग में खड़ी एक-दो नहीं बल्कि 11 से 12 गाड़ियों के शीशे बुरी तरह तोड़ दिए गए और अंदर से लाखों रुपये की नकदी, सोने के गहने और अन्य कीमती सामान चोरी कर लिया गया। 
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वारदात वाली जगह स्थानीय थाने से सिर्फ एक किलोमीटर की दूरी पर है। स्थानीय लोगों के अनुसार कुछ दिन पहले भी इसी जगह पर एक कार का शीशा तोड़कर शादी का कीमती सामान चोरी किया गया था, जिसका पुलिस अभी तक कोई भी सुराग नहीं लगा पाई है। 
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थाना खेड़ी गंडिया के प्रमुख जरनैल सिंह भुल्लर ने कहा कि पुलिस की तरफ से मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को कब्जे में ले लिया गया है और जल्दी ही इन चोरों को काबू करके सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा।

चश्मदीदों के मुताबिक गाड़ी पार्क करवाने के लिए 20 से 25 सिक्योरिटी गार्ड मौजूद थे, फिर भी ऐसी घटना का होना अपने आप में हैरान करने वाला मामला है।  
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