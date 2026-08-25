{"_id":"6a8d9ec6f9290442ff02ff04","slug":"video-fire-breaks-out-at-pwd-office-in-mohali-phase-2-2026-08-25","type":"video","status":"publish","title_hn":"मोहाली फेज-2 के पीडब्लूडी कार्यालय में लगी आग, फर्नीचर और रिकॉर्ड जलकर राखम","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

फेज-2 स्थित पीडब्ल्यूडी कार्यालय में मंगलवार सुबह अचानक आग लग गई। आग लगने से कार्यालय में रखा फर्नीचर, सामान और रिकॉर्ड इसकी चपेट में आ गए। आग की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की दो गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का काम शुरू किया। आग काफी तेज होने के कारण फायर कर्मियों को इसे काबू करने में कुछ परेशानी का सामना करना पड़ा। कार्यालय के अंदर से लगातार धुआं उठ रहा था और तापमान भी काफी अधिक था। इसके चलते राहत एवं बचाव कार्य में दिक्कत आई। फायर कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका फायर विभाग की प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। हालांकि, आग लगने की वास्तविक वजह जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी। फिलहाल विभाग की प्राथमिकता आग पर काबू पाना थी, जिसमें टीम सफल रही।

... और पढ़ें