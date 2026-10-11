{"_id":"6acb193a66a01bd79b0dddc1","slug":"video-dark-clouds-blanket-the-sky-in-halwara-plunging-the-day-into-night-like-darkness-heavy-rain-likely-2026-10-11","type":"video","status":"publish","title_hn":"हलवारा में काली घटाओं ने घेरा आसमान, दिन में छाया रात जैसा अंधेरा; तेज बारिश की संभावना","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

भारतीय वायु सेना केंद्र हलवारा और आसपास के इलाकों में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। आसमान में छाई काली घटाओं ने पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे दिन के समय ही रात जैसा अंधेरा छा गया। मौसम के इस बदले मिजाज से इलाके में तेज बारिश की संभावना बनी हुई है। आसमान में घने बादल छाए रहने के कारण दिन में रोशनी काफी कम हो गई है। क्षेत्र में हवाएं फिलहाल थम गई हैं, लेकिन आसमान में छाई काली घटाओं को देखते हुए तेज बारिश की आशंका जताई जा रही है। मौसम के इस बदलाव से लोगों को बारिश होने की उम्मीद है। हलवारा और आसपास के क्षेत्रों में मौसम की मौजूदा स्थिति को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। किसानों के लिए भी बारिश महत्वपूर्ण हो सकती है, विशेषकर धान की फसल की कटाई और मंडियों में रखी उपज के मद्देनजर। हालांकि, तेज बारिश होगी या नहीं, इसकी पुष्टि मौसम विभाग के आधिकारिक पूर्वानुमान से ही हो सकेगी।

... और पढ़ें