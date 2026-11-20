{"_id":"6afffe857f3b74c6c2008e8b","slug":"video-dera-beas-chief-baba-gurinder-singh-dhillon-visited-the-residence-of-bjp-leader-and-former-mp-sushil-rinku-and-gave-darshan-audience-to-the-sangat-congregation-2026-11-20","type":"video","status":"publish","title_hn":"भाजपा नेता एवं पूर्व सांसद सुशील रिंकू के आवास पर पहुंचे डेरा ब्यास प्रमुख बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों, संगत को दिए दर्शन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

डेरा ब्यास के आध्यात्मिक प्रमुख परम पूजनीय बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों जी शुक्रवार को भाजपा नेता एवं पूर्व सांसद सुशील रिंकू के निवास स्थान पर पहुंचे। इस दौरान बाबा जी ने वहां उपस्थित संगत को दर्शन देकर आशीर्वाद प्रदान किया। बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों जी के आगमन की सूचना मिलते ही श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिला। बड़ी संख्या में श्रद्धालु उनके दर्शन करने और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उमड़े। पूरे वातावरण में श्रद्धा और भक्ति का माहौल बना रहा। इस अवसर पर उपस्थित संगत ने बाबा जी के दर्शन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया।

... और पढ़ें