{"_id":"6ab745e1d1c9b9ecb202b848","slug":"video-two-smugglers-apprehended-in-ferozepur-while-arriving-to-collect-20-kg-of-heroin-delivered-via-drone-2026-09-26","type":"video","status":"publish","title_hn":"फिरोजपुर में ड्रोन से आई 20 किलो हेरोइन लेने पहुंचे दो तस्कर काबू","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बीएसएफ और एएनटीएफ की संयुक्त कार्रवाई के दौरान सीमावर्ती गांव लंगेआना के नजदीक दो तस्करों को 20 किलो हेरोइन समेत गिरफ्तार किया गया है। प्रारंभिक जांच के अनुसार पाकिस्तान से ड्रोन के माध्यम से हेरोइन की यह खेप भारतीय सीमा में पहुंचाई गई थी। दोनों आरोपी ड्रोन के जरिए फेंकी गई हेरोइन की खेप को उठाने के लिए मौके पर पहुंचे थे। इसी दौरान बीएसएफ और एएनटीएफ की टीम ने कार्रवाई करते हुए उन्हें दबोच लिया। बरामद 20 किलो हेरोइन को सफेद रंग के प्लास्टिक के लिफाफे में लपेटा गया था और यह 20 पैकेटों में थी। एएनटीएफ की टीम पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ कर रही है और उनके नेटवर्क से जुड़े अन्य साथियों की तलाश में छापेमारी की जा रही है। सुरक्षा एजेंसियां पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए मादक पदार्थों की तस्करी के इस नेटवर्क की भी जांच कर रही हैं।

... और पढ़ें