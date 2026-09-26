गुरप्रीत कौर की मानहानि याचिका: जस्टिस रंजीत सिंह को बड़ी राहत, चंडीगढ़ जिला कोर्ट ने हटाई अंतरिम रोक

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जस्टिस रंजीत सिंह की ओर से एडवोकेट चरणजीत सिंह बख्शी ने वीडियो अदालत में पेश की। वीडियो देखने के बाद अदालत ने पाया कि जस्टिस रंजीत सिंह पांच करोड़ रुपये की कथित रिश्वत के आरोप को अपनी व्यक्तिगत जानकारी के तौर पर पेश नहीं कर रहे थे। वह हाईकोर्ट में दायर याचिका में लगाए गए आरोपों के संदर्भ में सवाल उठा रहे थे और उन्होंने डॉ. गुरप्रीत कौर के खिलाफ अपनी ओर से कोई व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाया था।अदालत ने कहा कि मानवाधिकार संगठन के चेयरमैन के तौर पर मानवाधिकार उल्लंघन से जुड़े मुद्दों पर नजर रखना और उन्हें सार्वजनिक रूप से उठाना उनकी जिम्मेदारी का हिस्सा है। इसी आधार पर अंतरिम रोक हटा दी गई।गौरतलब है कि आठ सितंबर को अदालत ने जस्टिस रंजीत सिंह समेत तीन लोगों को कथित रिश्वत मांग से संबंधित सामग्री प्रकाशित, प्रसारित या साझा करने से रोक दिया था। जस्टिस रंजीत सिंह ने इस आदेश को चुनौती दी थी। डॉ. गुरप्रीत कौर ने बिक्रम सिंह मजीठिया, हरसिमरत कौर बादल और सुखपाल सिंह खैरा के खिलाफ भी आपराधिक मानहानि की शिकायत दायर की है।