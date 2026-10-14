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मानसा में बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने तोड़ा आरोपी का घर और मेडिकल शॉप

शाहिल शर्मा

Updated Wed, 14 Oct 2026 12:49 PM IST Updated Wed, 14 Oct 2026 12:49 PM IST







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पुलिस ने जेसीबी से कार्रवाई करते हुए आरोपी मेडिकल संचालक के घर को गिरा दिया है। वहीं, आरोपी की मेडिकल शॉप के पास भी पुलिस जेसीबी लेकर पहुंची है। लोगों में घटना के बाद रोष है। ... और पढ़ें

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