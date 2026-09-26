{"_id":"6ab73c8ddd6c7e115509f494","slug":"video-moga-police-arrest-two-accused-heroin-a-country-made-pistol-a-magazine-and-cartridges-recovered-2026-09-26","type":"video","status":"publish","title_hn":"मोगा पुलिस ने पकड़े दो आरोपी, हेरोइन-देसी पिस्तौल, मैगजीन और कारतूस बरामद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मोगा थाना बधनी कलां पुलिस ने नशे और गैर-कानूनी हथियारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 1 किलो हेरोइन, दो देसी पिस्तौल, दो मैगजीन और दो जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। जानकारी देते हुए मोगा SP (D) अजय राज ने बताया कि पंजाब सरकार की ओर से नशे और समाज विरोधी तत्वों के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम के तहत पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। मोगा पुलिस पार्टी ने यह कार्रवाई की।बधनी कलां पुलिस ने चेकिंग के दौरान डिप्टी सिंह अकाशदीप सिंह उर्फ आकाश निवासी जिला तरनतारन को काबू किया गया। तलाशी के दौरान दोनों आरोपियों से 1 किलो हेरोइन तथा हथियार बरामद हुए। पुलिस ने इस संबंध में BNS के तहत धारा 21, 61-85 NDPS Act तथा 25/54/59 Arms Act के तहत थाना बधनी कलां में केस दर्ज किया है। पुलिस द्वारा आरोपियों के पिछले आपराधिक रिकॉर्ड की जांच की जा रही है। इसके साथ ही हेरोइन और अवैध हथियारों की सप्लाई से जुड़े अन्य लोगों के संबंध में भी पूछताछ और जांच जारी है।

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