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चंडीगढ़ के स्कूल में बम की धमकी, माैके पर पहुंची पुलिस

Nivedita

Updated Mon, 05 Oct 2026 12:10 PM IST Updated Mon, 05 Oct 2026 12:10 PM IST







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चंडीगढ़ के सेक्टर 45 स्थित अजीत करम सिंह इंटरनेशनल स्कूल में बम की धमकी आने के बाद पुलिस ने माैके पर जांच की। बम स्कवाड और दमकल विभाग के कर्मचारी माैके पर माैजूद हैं। ... और पढ़ें

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