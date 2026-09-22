{"_id":"6ab231c19b980a1a180e6ded","slug":"sant-seechewal-s-efforts-brought-back-310-indians-and-68-bodies-2026-09-22","type":"video","status":"publish","title_hn":"संत सीचेवाल के प्रयासों से 310 भारतीय और 68 शव वापस लाए गए","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संत बलबीर सिंह सीचेवाल ने विदेश में फंसे भारतीयों की मदद को लेकर जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि उनके प्रयासों से अब तक विदेश में फंसे 310 भारतीयों को भारत वापस लाने में मदद मिली है। इसके अलावा विदेशों में मृत 68 भारतीयों के शवों को भी भारत लाया गया है। संत बलबीर सिंह सीचेवाल के अनुसार, विदेशों में फंसे भारतीयों और मृतकों के शवों को वापस लाने की प्रक्रिया में भारतीय दूतावासों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने बताया कि प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया में आने वाला खर्च भारतीय दूतावासों की ओर से वहन किया गया। उन्होंने कहा कि विदेश में किसी भी भारतीय के फंसने या उसकी मौत होने की स्थिति में परिवारों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे मामलों में संबंधित परिवारों की मदद और भारत वापसी की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।



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