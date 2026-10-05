{"_id":"6ac35eaf4a416ade5c08c035","slug":"makeup-artist-maddy-sandhu-shot-dead-in-amritsar-bike-borne-assailants-abscond-2026-10-05","type":"video","status":"publish","title_hn":"अमृतसर में मेकअप आर्टिस्ट मैडी संधू की गोली मारकर हत्या, बाइक सवार बदमाश फरार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमृतसर के लोहारका रोड पर मेकअप आर्टिस्ट और इंफ्लुएंसर मैडी संधू की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बाइक सवार दो नकाबपोश बदमाशों ने सर्विस स्टेशन के पास मैडी पर 5 से 6 राउंड फायरिंग की और मौके से फरार हो गए। गोली लगने के बाद सड़क पर खून से लथपथ पड़े मैडी का वीडियो भी सामने आया है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है।

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