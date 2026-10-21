{"_id":"6ad86ac1e9c76fa06b003962","slug":"video-martyred-personnel-honored-on-police-commemoration-day-in-amritsar-police-commissioner-harmanbir-singh-gill-also-attended-2026-10-21","type":"video","status":"publish","title_hn":"अमृतसर में पुलिस स्मृति दिवस पर शहीद जवानों को नमन, पुलिस कमिश्नर हरमनबीर सिंह गिल भी पहुंचे","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर अमृतसर में शहीद पुलिसकर्मियों के बलिदान को याद किया गया। इस मौके पर अमृतसर के पुलिस कमिश्नर हरमनबीर सिंह गिल भी पहुंचे। कार्यक्रम में पुलिस अधिकारियों और जवानों ने देश और समाज की सुरक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर करने वाले बहादुर पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। पुलिस स्मृति दिवस उन पुलिसकर्मियों के साहस, त्याग और कर्तव्यनिष्ठा को याद करने का अवसर है, जिन्होंने कानून-व्यवस्था बनाए रखने और लोगों की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया। इस मौके पर पुलिसकर्मियों के समर्पण और देश के प्रति उनकी सेवाओं को याद किया गया। अमृतसर पुलिस ने अपने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि पुलिस अधिकारी और जवान लोगों की सेवा तथा सुरक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित करते हैं। उनके बलिदान को हमेशा याद रखना चाहिए और सुरक्षा एवं न्याय के प्रति उनके अटूट संकल्प का सम्मान करना चाहिए। कार्यक्रम के माध्यम से शहीद पुलिसकर्मियों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए उनके आदर्शों से प्रेरणा लेने का संदेश दिया गया। पुलिस स्मृति दिवस पुलिस बल के साहस, कर्तव्य और जनसेवा के प्रति समर्पण का प्रतीक है।

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