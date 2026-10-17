{"_id":"6ad2fa22bf5cd4165901ab0f","slug":"weather-shifts-again-in-mp-rain-expected-over-the-next-4-days-nights-are-turning-colder-2026-10-17","type":"video","status":"publish","title_hn":"MP में फिर बदला मौसम, अगले 4 दिन बारिश के आसार! रात में बढ़ने लगी ठंडक","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

MP में फिर बदला मौसम, अगले 4 दिन बारिश के आसार! रात में बढ़ने लगी ठंडक

Video Published by: Published by: सोनम मिश्रा Updated Sat, 17 Oct 2026 10:01 AM IST







Link Copied



MP में फिर बदला मौसम, अगले 4 दिन बारिश के आसार! रात में बढ़ने लगी ठंडक

विज्ञापन