उमरिया: पाली में मकान को चोरों ने बनाया निशाना, तीन से चार लाख के गहने और नकदी लेकर फरार

उमरिया जिले के बिरसिंहपुर पाली में चोरी की एक वारदात सामने आई है, जहां अज्ञात चोरों ने एक मकान को निशाना बनाकर सोने-चांदी के आभूषण और नकदी चोरी कर ली। चोरी गए सामान की कीमत करीब 3 से 4 लाख रुपये बताई जा रही है। घटना पाली प्रोजेक्ट क्षेत्र के गौरैया रोड की है। वारदात के बाद अब पुलिस मामले की जांच में जुटी है और चोरों का पता लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं।प्राप्त जानकारी के अनुसार, द्वारिका प्रसाद कुशवाहा पिता राम कुशवाहा निवासी पाली प्रोजेक्ट, गौरैया रोड के स्वयं के मकान में अज्ञात चोरों ने बीती रात चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर घर में रखे सोने-चांदी के आभूषण और नकदी लेकर फरार हो गए। घटना में परिवार को लाखों रुपये का नुकसान होने की बात सामने आई है। चोरी की जानकारी मिलने के बाद क्षेत्र में इस वारदात को लेकर चर्चा शुरू हो गई।चोरी की इस घटना में घर में रखे कीमती आभूषणों के साथ नकदी भी चोरी होने की जानकारी सामने आई है। शुरुआती जानकारी में चोरी की कीमत लगभग 3 लाख रुपये बताई गई थी, जबकि पुलिस के अनुसार चोरी गए सामान की कीमत 3 से 4 लाख रुपये के बीच है। हालांकि, चोरी गए प्रत्येक सामान और नकदी का विस्तृत ब्योरा सामने आने के बाद ही नुकसान की सही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।इस संबंध में पाली थाना प्रभारी गोविंद सिंह धुर्वे ने बताया कि मकान में चोरी हुई है और चोरी गए सामान की कीमत लगभग 3 से 4 लाख रुपये है। मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। पुलिस घटना से जुड़े तथ्यों की जांच कर रही है।पाली प्रोजेक्ट क्षेत्र के गौरैया रोड में हुई इस घटना ने स्थानीय लोगों का ध्यान घरों की सुरक्षा की ओर खींचा है। रात के समय अज्ञात चोरों द्वारा मकान को निशाना बनाए जाने से लोगों में चिंता बढ़ सकती है। सोने-चांदी के आभूषण और नकदी जैसी कीमती संपत्ति घरों में सुरक्षित रखने को लेकर भी सतर्कता जरूरी हो गई है। फिलहाल पुलिस की कार्रवाई जारी है। अब मामले में जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि चोर मकान में किस तरह दाखिल हुए और वारदात को अंजाम देने के बाद किस दिशा में फरार हुए। स्थानीय लोगों को उम्मीद है कि पुलिस जल्द ही चोरी की इस घटना का खुलासा कर आरोपियों तक पहुंचेगी और चोरी गए सामान की बरामदगी के प्रयास करेगी।