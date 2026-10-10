मैहर में मां शारदा के दर्शन के लिए प्रशासन मुस्तैद: मांस-मछली की बिक्री बंद, 650 पुलिसकर्मी संभालेंगे सुरक्षा

त्रिकूट पर्वत पर विराजमान मां शारदा के दर्शन के लिए शारदीय नवरात्रि मेले को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस विभाग ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मेले के दौरान देश और प्रदेश भर से आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और सुगम दर्शन व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं।

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नवरात्रि मेले में सुरक्षा व्यवस्था और भीड़ नियंत्रण के लिए करीब 650 पुलिसकर्मियों को तैनात किया जा रहा है। पुलिस बल मुख्य मंदिर मार्ग, मेला परिसर, सीढ़ियों और प्रमुख आवागमन मार्गों पर मुस्तैद रहेगा। इसके अलावा किसी भी आपात स्थिति या बिछड़ने की घटना से निपटने के लिए सहायता केंद्र भी स्थापित किए गए हैं।धार्मिक नगरी की मर्यादा और श्रद्धालुओं की आस्था को ध्यान में रखते हुए मैहर नगर पालिका क्षेत्र में 11 अक्टूबर से 20 अक्टूबर की मध्यरात्रि तक मांस, मछली और अंडे की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लागू किया गया है। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।मां के दर्शन के लिए श्रद्धालु 1063 सीढ़ियां चढ़कर पारंपरिक मार्ग से या रोपवे के जरिए मंदिर तक पहुंच सकते हैं। बुजुर्गों और दिव्यांगजनों के लिए विशेष सलाह दी गई है कि वे यात्रा की योजना पहले से बनाएं। नवरात्रि के दौरान मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। ऐसे में दर्शन के लिए लंबी कतारों में लगना पड़ सकता है।मां शारदा के दर्शनों को आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए यातायात को लेकर पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई हैं। शहर के भीतर यातायात का दबाव कम करने के लिए कटनी रोड (होटल आकृति के सामने) और सतना रोड (सेंट थॉमस स्कूल के सामने) पर अस्थायी बस स्टैंड बनाए गए हैं। इसके साथ ही मंदिर में अत्यधिक भीड़ को नियंत्रित करने के उद्देश्य से शहर के विभिन्न प्रमुख स्थानों पर आठ बड़ी एलईडी स्क्रीन लगाई जा रही हैं, जिनके माध्यम से श्रद्धालु मां शारदा के लाइव दर्शन कर सकेंगे। श्रद्धालुओं के लिए अधिकृत केंद्रों के माध्यम से 250 ग्राम लड्डू का प्रसाद 150 रुपये की निर्धारित दर पर उपलब्ध रहेगा।श्रद्धालु पर्याप्त समय लेकर निकलें, निर्धारित पार्किंग और बस स्टैंड का उपयोग करें तथा पुलिस-प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। प्रसाद खरीदते समय निर्धारित कीमत और मात्रा की पुष्टि करें। ट्रेन से आने वाले यात्री रेलवे स्टेशन के बाहर उपलब्ध यात्री निवास में ठहरने की सुविधा के बारे में जानकारी ले सकते हैं।