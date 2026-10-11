रतलाम: कैबिनेट मंत्री चैतन्य काश्यप की मां तेजकुंवरबाई का मुंबई में निधन, अंतिम संस्कार कल रतलाम में होगा

भाजपा नेता एवं मध्यप्रदेश के कैबिनेट मंत्री (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री) चैतन्य काश्यप की माताजी, धर्मपरायण एवं समाजसेवी तेजकुंवरबाई काश्यप का 83 वर्ष की आयु में 11 अक्तूबर 2026 को मुंबई में निधन हो गया। वे लंबे समय से अस्वस्थ थीं। अंतिम संस्कार रतलाम में 12 अक्तूबर 2026 को सुबह त्रिवेणी स्थित मुक्तिधाम में किया जाएगा।

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