बांधवगढ़: 80 से अधिक अधिकारी-कर्मियों ने संभाला मोर्चा, हाथी के गले पर कॉलर आईडी से बने घाव की ड्रेसिंग

जंगल में विचरण करने वाले वन्यजीवों की निगरानी के लिए लगाया गया रेडियो कॉलर कभी-कभी उनके लिए परेशानी का कारण भी बन सकता है। ऐसा ही मामला बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में सामने आया, जहां रेडियो कॉलर नंबर-3 पहने एक नर जंगली हाथी का रविवार को रेस्क्यू किया गया। करीब एक साल से कॉलर पहने इस हाथी की शारीरिक अवस्था में वृद्धि होने के कारण कॉलर गर्दन पर कस गया था। इससे घाव बन गया था। वन विभाग की टीम ने हाथी को सुरक्षित रेस्क्यू कर कॉलर हटाया और घाव की ड्रेसिंग कराई।

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