मैहर मां शारदा मंदिर: उमड़ा आस्था का सैलाब, नवरात्रि के पहले दिन 1.25 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने किए दर्शन

मैहर धार्मिक नगरी मैहर में शारदीय क्वार नवरात्रि मेले का शुभारंभ रविवार, 11 अक्तूबर को मां शैलपुत्री की पूजा-अर्चना के साथ हुआ। नवरात्रि के पहले दिन मां शारदा शक्तिपीठ में श्रद्धालुओं का भारी सैलाब देखने को मिला। देश के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे भक्तों ने मां शारदा के दरबार में माथा टेककर सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की। मंदिर में दर्शन के लिए सुबह से ही श्रद्धालुओं की आवाजाही जारी रही प्राप्त आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 11 अक्टूबर 2026 को रात्रि 8 बजे तक कुल 1,25,811 श्रद्धालुओं ने मां शारदा के दर्शन किए नवरात्रि के पहले दिन शुरुआती घंटों में ही इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने से मेले में आस्था और उत्साह का माहौल नजर आया।

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