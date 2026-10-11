मैहर मां शारदा मंदिर: उमड़ा आस्था का सैलाब, नवरात्रि के पहले दिन 1.25 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने किए दर्शन
मैहर के मां शारदा शक्तिपीठ में शारदीय नवरात्रि मेले का शुभारंभ 11 अक्टूबर 2026 को हुआ। पहले दिन रात 8 बजे तक 1,25,811 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। इनमें 1,17,625 भक्त पैदल मार्ग, 1,686 वन मार्ग और 6,500 रोपवे से मंदिर पहुंचे। मंदिर के पट सुबह 3 बजे खोले गए।
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मैहर धार्मिक नगरी मैहर में शारदीय क्वार नवरात्रि मेले का शुभारंभ रविवार, 11 अक्तूबर को मां शैलपुत्री की पूजा-अर्चना के साथ हुआ। नवरात्रि के पहले दिन मां शारदा शक्तिपीठ में श्रद्धालुओं का भारी सैलाब देखने को मिला। देश के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे भक्तों ने मां शारदा के दरबार में माथा टेककर सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की। मंदिर में दर्शन के लिए सुबह से ही श्रद्धालुओं की आवाजाही जारी रही प्राप्त आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 11 अक्टूबर 2026 को रात्रि 8 बजे तक कुल 1,25,811 श्रद्धालुओं ने मां शारदा के दर्शन किए नवरात्रि के पहले दिन शुरुआती घंटों में ही इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने से मेले में आस्था और उत्साह का माहौल नजर आया।
पैदल मार्ग श्रद्धालुओं की पहली पसंद, 1.17 लाख से अधिक भक्त पहुंचे
मां शारदा मंदिर त्रिकूट पर्वत पर स्थित है। यहां पहुंचने के लिए श्रद्धालु पैदल सीढ़ियों, वन मार्ग और रोपवे का उपयोग करते हैं। रात्रि 8 बजे तक के आंकड़ों में पैदल मार्ग से दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या सबसे अधिक रही। इस मार्ग से कुल 1,17,625 भक्त मां के दरबार तक पहुंचे वहीं, वन मार्ग से 1,686 श्रद्धालुओं ने मंदिर पहुंचकर दर्शन किए। इसके अलावा रोपवे सेवा के माध्यम से 6,500 श्रद्धालु मां शारदा के दरबार पहुंचे। तीनों मार्गों से दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की कुल संख्या 1,25,811 दर्ज की गई।
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सुबह 3 बजे खुले मंदिर के पट, दर्शन के लिए लगी भक्तों की कतारें
नवरात्रि के पहले दिन मां शारदा मंदिर के पट सुबह 3 बजे खोले गए। इसके बाद से ही दर्शन-पूजन का सिलसिला शुरू हो गया। नवरात्रि के पहले दिन मां दुर्गा के प्रथम स्वरूप मां शैलपुत्री की आराधना का विशेष महत्व है। इसी के चलते श्रद्धालुओं में दर्शन को लेकर विशेष उत्साह देखने को मिला मां शारदा के दर्शन के लिए पहुंचे भक्तों ने पूजा-अर्चना की और परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की। मंदिर परिसर में धार्मिक माहौल बना रहा और मां के जयकारों से वातावरण भक्तिमय नजर आया।
नवरात्रि मेले को लेकर प्रशासन के सामने व्यवस्था बनाए रखने की चुनौती
शारदीय नवरात्रि के दौरान मैहर में देश के विभिन्न हिस्सों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। ऐसे में दर्शन व्यवस्था, भीड़ नियंत्रण, यातायात प्रबंधन और श्रद्धालुओं की सुविधाएं प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण रहती हैं। विशेषकर पैदल सीढ़ियों और मंदिर तक पहुंचने वाले मार्गों पर श्रद्धालुओं की आवाजाही को व्यवस्थित बनाए रखना जरूरी है नवरात्रि के पहले दिन रात्रि 8 बजे तक सवा लाख से अधिक श्रद्धालुओं के दर्शन करने के आंकड़े से मेले में आस्था की व्यापकता का अंदाजा लगाया जा सकता है। दिन चढ़ने के साथ श्रद्धालुओं की संख्या में और बढ़ोतरी होने की संभावना है।
8 बजे तक दर्शनार्थियों का पूरा आंकड़ा
पैदल मार्ग से 1,17,625 श्रद्धालु,वन मार्ग से 1,686 श्रद्धालु,रोपवे मार्ग से:** 6,500 श्रद्धालु ,कुल दर्शनार्थी 1,25,811 मैहर में नवरात्रि मेले के पहले दिन मां शारदा के दरबार में उमड़ी भीड़ ने धार्मिक नगरी को भक्तिमय बना दिया है। आने वाले दिनों में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है।