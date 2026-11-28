विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में शनिवार सुबह भस्म आरती के दौरान बाबा महाकाल का मनमोहक श्रृंगार किया गया। मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर तड़के चार बजे मंदिर के पट खुलते ही पंचामृत अभिषेक के साथ विशेष पूजा-अर्चना शुरू हुई। इसके बाद बाबा महाकाल को चांदी का मुकुट और मुंड माला धारण कराई गई। आज के श्रृंगार की खास बात यह रही कि भगवान महाकाल को मां गंगा और नाग के स्वरूप में सजाया गया। श्रृंगार के बाद बाबा को भस्म अर्पित की गई। इस दिव्य स्वरूप के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। मंदिर परिसर बाबा महाकाल के जयकारों से गूंज उठा।

पंचामृत अभिषेक के बाद बाबा को रमाई गई भस्म

मंदिर के पुजारी पंडित महेश शर्मा ने बताया कि भस्म आरती के लिए सुबह चार बजे मंदिर के पट खोले गए। इसके बाद गर्भगृह में स्थापित सभी देवी-देवताओं की प्रतिमाओं का पूजन किया गया। भगवान महाकाल का जलाभिषेक करने के साथ दूध, दही, घी, शक्कर और फलों के रस से बने पंचामृत से अभिषेक किया गया। इसके बाद प्रथम घंटाल बजाकर हरि ओम का जल अर्पित किया गया।

कपूर आरती के बाद बाबा महाकाल को चांदी का मुकुट और मुंड माला धारण कराई गई। मां गंगा और नाग के स्वरूप में सजे बाबा महाकाल के दर्शन कर श्रद्धालु भावविभोर हो उठे। मान्यता है कि भस्म अर्पित करने के बाद भगवान महाकाल निराकार से साकार स्वरूप में भक्तों को दर्शन देते हैं।

मंदिर प्रशासक ने दर्शन व्यवस्थाओं का किया निरीक्षण

दूसरी ओर, श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के प्रशासक एवं अपर कलेक्टर प्रथम कौशिक ने मंदिर परिसर के अवंतिका द्वार क्षेत्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने दर्शन व्यवस्था, साफ-सफाई, श्रद्धालुओं की मूलभूत सुविधाओं और पेयजल के लिए लगाए गए आरओ प्लांट का जायजा लिया।

प्रशासक ने निर्देश दिए कि श्रद्धालुओं को दर्शन के दौरान किसी तरह की परेशानी न हो और व्यवस्था सुचारु बनी रहे। इसके लिए अवंतिका द्वार स्थित मोबाइल लॉकर, शीघ्र दर्शन टिकट काउंटर और निशुल्क जूता स्टैंड की क्षमता बढ़ाने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। साथ ही प्रत्येक काउंटर पर कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने और ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों को अपनी जिम्मेदारियों का प्रभावी ढंग से निर्वहन करने के निर्देश दिए।

महाकाल मंदिर में आरती का समय

भस्म आरती: सुबह 4:00 से 6:00 बजे तक

दद्योदक आरती (बालभोग): सुबह 7:30 से 8:15 बजे तक

भोग आरती: सुबह 10:30 से 11:15 बजे तक

संध्या पूजन: शाम 5:00 से 5:45 बजे तक

संध्या आरती: शाम 6:30 से 7:15 बजे तक

शयन आरती: रात 10:30 से 11:00 बजे तक

महाकाल मंदिर हेल्पलाइन नंबर

महाकालेश्वर मंदिर से संबंधित दर्शन, आरती, पूजन और दान सहित अन्य जानकारियों के लिए श्रद्धालु 24 घंटे इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं।

टोल फ्री हेल्पलाइन: 18002331008

अन्य संपर्क नंबर: