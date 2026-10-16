सतना: चोर पकड़ने गए तीन पुलिसकर्मी हाइटेंशन लाइन की चपेट में आए, एक की हालत गंभीर, आईसीयू में भर्ती

मध्य प्रदेश के सतना शहर के विराट नगर में गुरुवार रात चोरों की तलाश में गए सिविल लाइन थाने के तीन पुलिसकर्मी हाइटेंशन लाइन की चपेट में आकर घायल हो गए। हादसे में दो पुलिसकर्मियों को मामूली चोटें आईं, जबकि आरक्षक आनंद सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। जिन्हे पूजा हॉस्पिटल के आईसीयू में भर्ती कराया गया है। सिर में चोट लगने के कारण डॉक्टरों ने उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखा है।



चोर पकड़ने गई थी पुलिस टीम

जानकारी के मुताबिक, गुरुवार रात करीब 10-11 बजे विराट नगर में एक घर में चोर घुसने की सूचना मिली थी। इसके बाद सिविल लाइन थाने में पदस्थ तीन पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। चोरों की तलाश के दौरान वे मकान की दूसरी मंजिल के पास से गुजर रही हाइटेंशन बिजली लाइन की चपेट में आ गए। हादसे के बाद तीनों को तत्काल पूजा हॉस्पिटल पहुंचाया गया।



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एक पुलिसकर्मी आईसीयू में भर्ती, दो की हुई छुट्टी

घायल पुलिसकर्मियों में प्रधान आरक्षक विवेक द्विवेदी और एक अन्य आरक्षक को प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। वहीं, आरक्षक आनंद सिंह के सिर और पैर में गंभीर चोटें आई हैं। उनका आईसीयू में उपचार जारी है। बताया जा रहा है कि तीन मंजिला मकान में चोरों के घुसने की जानकारी मिली थी। मकान की दूसरी मंजिल के पास से हाइटेंशन तार गुजरी थी, रात का वक्त था, अंधेरा भी था जिसके चलते वह करंट की चपेट में आ गए।



सीएसपी पहुंचे अस्पताल घटना की ली जानकारी

हादसे की जानकारी मिलते ही सीएसपी मनीष त्रिपाठी पूजा अस्पताल पहुंचे। अधिकारियों ने घायल आरक्षक आनंद सिंह के स्वास्थ्य की जानकारी ली। सिर में चोट लगने के कारण डॉक्टर उनकी स्थिति पर लगातार नजर रख रहे हैं। वहीं इस पूरे मामले में सिविल लाइन टीआई प्रीति विश्वकर्मा को जांच के आदेश दिए हैं।