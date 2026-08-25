एमपी: ओंकारेश्वर में सिंहस्थ-2028 की तैयारियां तेज, कमिश्नर ने भीड़ प्रबंधन और सुविधाओं की समीक्षा की

मध्य प्रदेश के खंडवा जिले की धार्मिक तीर्थनगरी ओंकारेश्वर में आगामी सिंहस्थ-2028 को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। मंगलवार को इंदौर संभागायुक्त भास्कर लक्षाकार और खरगोन रेंज के डीआईजी समेत जिले के कई वरिष्ठ अधिकारियों ने ओंकारेश्वर का दौरा किया। इस दौरान इंदौर संभागायुक्त ने पुलिस कंट्रोल रूम में सिंहस्थ-2028 को लेकर चल रहे विकास कार्यों की विस्तार से समीक्षा की।

संभागायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी निर्माण कार्यों में भीड़ प्रबंधन और श्रद्धालुओं की सुविधा का विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने सिंहस्थ के व्यस्ततम समय में अनुमानित दर्शन क्षमता के अनुरूप भीड़ प्रबंधन के लिए होल्डिंग एरिया तैयार करने, विशिष्टजनों के लिए अलग कॉरिडोर बनाने और आपातकालीन चिकित्सा रूट की व्यवस्था करने के निर्देश दिए।

बैठक में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पार्किंग क्षेत्रों में ईवी चार्जिंग प्वाइंट, ई-कार्ट और व्हीलचेयर की व्यवस्था करने को कहा गया। सिंहस्थ के दौरान पैदल आने-जाने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए थोड़ी-थोड़ी दूरी पर पेयजल और अस्थायी शौचालयों की व्यवस्था करने के साथ घाटों पर सुरक्षित स्नान के लिए जरूरी इंतजाम सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए।



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इंदौर संभागायुक्त ने सिंहस्थ-2028 से जुड़े सभी निर्माण कार्यों के टेंडर की स्थिति, बजट प्रावधान और निर्माणाधीन कार्यों की वर्तमान स्थिति की भी समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ओंकारेश्वर नगर के नालों का प्रदूषित पानी किसी भी स्थिति में नर्मदा नदी में न मिले। साथ ही नर्मदा नदी के तट पर निर्माणाधीन नए घाटों का काम निर्धारित समय सीमा में पूरा करने को कहा।

ओंकारेश्वर दौरे के दौरान संभागायुक्त ने ममलेश्वर और ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर पहुंचकर श्रद्धालुओं के लिए की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने के निर्देश दिए।

जिला कलेक्टर ऋषव गुप्ता ने बताया कि सिंहस्थ के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के ओंकारेश्वर पहुंचने की संभावना को देखते हुए सभी आवश्यक निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं। इन कार्यों का समय-समय पर निरीक्षण भी किया जा रहा है। कलेक्टर ने ओंकारेश्वर में सिंहस्थ मद से संचालित विभिन्न विकास कार्यों की जानकारी भी संभागायुक्त को दी।