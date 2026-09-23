एलएनआईपीई में छात्रों का हंगामा: प्रशासनिक भवन के गेट पर लेटे, तीन घंटे अंदर रहीं कुलगुरु; भूख हड़ताल शुरू

ग्वालियर के गोला का मंदिर थाना क्षेत्र स्थित लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान (LNIPE) में मंगलवार रात छात्रों का प्रदर्शन उस समय और तेज हो गया, जब प्रदर्शनकारी छात्रों ने प्रशासनिक भवन का घेराव कर दिया। छात्रों ने भवन का गेट बंद कर दिया और गेट के बाहर लेटकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कुलगुरु करीब तीन घंटे तक प्रशासनिक भवन के अंदर ही रहीं और प्रदर्शनकारी छात्रों ने उन्हें बाहर नहीं निकलने दिया। हंगामे की सूचना मिलते ही पुलिस और जिला प्रशासन के अधिकारी बल के साथ मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने प्रदर्शनकारी छात्रों से बातचीत की और उनकी मांगों को लेकर चर्चा की। करीब तीन घंटे चले गतिरोध के बाद रात लगभग 9 बजे कुलगुरु प्रशासनिक भवन से बाहर आईं।दरअसल, एलएनआईपीई के गुवाहाटी कैंपस में पश्चिम बंगाल की छात्रा श्रुति उपाध्याय की बीमारी के चलते हुई मौत के बाद से संस्थान के छात्र लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों का धरना मंगलवार को 14वें दिन भी जारी रहा। प्रदर्शनकारी छात्र मामले में जिम्मेदारी तय करने और संस्थान के स्तर पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। छात्रों की प्रमुख मांगों में रजिस्ट्रार का इस्तीफा और मृतक छात्रा के परिजनों को 50 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देना शामिल है। छात्रों का कहना है कि श्रुति की मौत के मामले में पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और यदि किसी की लापरवाही सामने आती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए।मंगलवार रात प्रशासन, पुलिस और संस्थान के अधिकारियों ने छात्रों से बातचीत की। इस दौरान कुलगुरु ने छात्रों को आश्वासन दिया कि मामले की जांच के लिए दिल्ली से दो दिन बाद एक टीम LNIPE पहुंचेगी। छात्रों को यह भी आश्वासन दिया गया कि जांच के दौरान जिम्मेदार लोगों की भूमिका की पड़ताल की जाएगी और जांच में जिम्मेदारी सामने आने पर कार्रवाई की जाएगी। आश्वासन के बाद छात्रों ने प्रशासनिक भवन का गेट खोल दिया, लेकिन आंदोलन खत्म नहीं किया। छात्रों ने मंगलवार से ही भूख हड़ताल भी शुरू कर दी है। पहले दिन चार छात्र भूख हड़ताल पर बैठे हैं।ये भी पढ़ें-प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है कि दिल्ली से आने वाली जांच टीम की कार्रवाई संतोषजनक होने के बाद ही भूख हड़ताल समाप्त की जाएगी। छात्रों ने स्पष्ट किया है कि यदि जांच के बाद जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई नहीं होती है तो आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल, एलएनआईपी परिसर में छात्रों का प्रदर्शन जारी है। प्रशासन और संस्थान के अधिकारी छात्रों से बातचीत कर स्थिति को सामान्य करने की कोशिश कर रहे हैं। अब सभी की नजर दिल्ली से आने वाली जांच टीम की कार्रवाई और उसकी रिपोर्ट पर है।