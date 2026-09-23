सागर जहरीली शराब कांड: 30 हजार के इनामी मुख्य आरोपी का हाफ एनकाउंटर, पैर में लगी गोली; साथी भी घायल

विज्ञापन





पुलिस पर की थी फायरिंग

पुलिस के अनुसार, जब पुलिस टीम ने बदमाशों की धरपकड़ के लिए घेराबंदी की, तो मनीष लोधी और उसके साथी आशीष साहू ने पुलिस दल पर फायरिंग शुरू कर दी। जान बचाने और आत्मरक्षार्थ पुलिस द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई में मनीष लोधी के पैर में गोली लग गई। वहीं, भागने का प्रयास कर रहा उसका साथी आशीष साहू भी घायल हो गया। विज्ञापन



हथियार और कारतूस बरामद

पुलिस ने मौके से आरोपियों के कब्जे से दो देशी कट्टे, पांच राउंड कारतूस और एक बेसबॉल डंडा बरामद किया है।



ये भी पढ़ें- इंदौर: 160 पेड़ों और सैकड़ों पक्षियों पर हाईकोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला, मेट्रो के लिए होना है कटाई विज्ञापन विज्ञापन



अस्पताल में भर्ती और आगे की कार्रवाई

मुठभेड़ के बाद पुलिस टीम ने तत्परता दिखाते हुए दोनों घायल आरोपियों को इलाज के लिए तुरंत अस्पताल भिजवाया। वर्तमान में घटनास्थल पर साक्ष्य संकलन, हथियारों की जब्ती और चिकित्सकीय परीक्षण की प्रक्रिया जारी है। पुलिस द्वारा इस मामले में आगे की वैधानिक और विस्तृत विवेचना की जा रही है। पुलिस के अनुसार, जब पुलिस टीम ने बदमाशों की धरपकड़ के लिए घेराबंदी की, तो मनीष लोधी और उसके साथी आशीष साहू ने पुलिस दल पर फायरिंग शुरू कर दी। जान बचाने और आत्मरक्षार्थ पुलिस द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई में मनीष लोधी के पैर में गोली लग गई। वहीं, भागने का प्रयास कर रहा उसका साथी आशीष साहू भी घायल हो गया।पुलिस ने मौके से आरोपियों के कब्जे से दो देशी कट्टे, पांच राउंड कारतूस और एक बेसबॉल डंडा बरामद किया है।ये भी पढ़ें-मुठभेड़ के बाद पुलिस टीम ने तत्परता दिखाते हुए दोनों घायल आरोपियों को इलाज के लिए तुरंत अस्पताल भिजवाया। वर्तमान में घटनास्थल पर साक्ष्य संकलन, हथियारों की जब्ती और चिकित्सकीय परीक्षण की प्रक्रिया जारी है। पुलिस द्वारा इस मामले में आगे की वैधानिक और विस्तृत विवेचना की जा रही है।

सागर जिले के थाना बंडा एवं विनायका क्षेत्र के जहरीली शराब प्रकरण के मुख्य आरोपी और 30 हजार रुपये के इनामी बदमाश मनीष लोधी उर्फ यशवंत ठाकुर की गिरफ्तारी के लिए सागर पुलिस द्वारा लगातार दबिश दी जा रही थी। 23 सिंतबर को तड़के करीब 3 बजे पुलिस और बदमाशों के बीच मालथौन थाना क्षेत्र के नोनिया सेसई रोड घाटी के पास मुठभेड़ हो गई। इस दौरान पुलिस की जवाबी कार्रवाई में इनामी बदमाश मनीष लोधी और उसका साथी आशीष साहू घायल हो गए।