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सागर जहरीली शराब कांड: 30 हजार के इनामी मुख्य आरोपी का हाफ एनकाउंटर, पैर में लगी गोली; साथी भी घायल

Wed, 23 Sep 2026 07:56 AM IST
सागर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सागर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सागर Published by: सागर ब्यूरो Updated Wed, 23 Sep 2026 07:56 AM IST
सार

सागर में जहरीली शराब प्रकरण के मुख्य आरोपी और 30 हजार रुपये के इनामी बदमाश मनीष लोधी उर्फ यशवंत ठाकुर की पुलिस से मुठभेड़ हो गई। नोनिया सेसई रोड घाटी के पास हुई मुठभेड़ में पुलिस की जवाबी कार्रवाई में मनीष और उसका साथी आशीष साहू घायल हो गए। मौके से दो देशी कट्टे, पांच कारतूस और एक बेसबॉल डंडा बरामद किया गया है।

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Sagar Spurious Liquor Case Key Accused With 30000 Bounty Injured in Police half Encounter
मुख्य आरोपी और 30 हजार रुपये के इनामी बदमाश मनीष लोधी का हाफ एनकाउंटर - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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सागर जिले के थाना बंडा एवं विनायका क्षेत्र के जहरीली शराब प्रकरण के मुख्य आरोपी और 30 हजार रुपये के इनामी बदमाश मनीष लोधी उर्फ यशवंत ठाकुर की गिरफ्तारी के लिए सागर पुलिस द्वारा लगातार दबिश दी जा रही थी। 23 सिंतबर को तड़के करीब 3 बजे पुलिस और बदमाशों के बीच मालथौन थाना क्षेत्र के नोनिया सेसई रोड घाटी के पास मुठभेड़ हो गई। इस दौरान पुलिस की जवाबी कार्रवाई में इनामी बदमाश मनीष लोधी और उसका साथी आशीष साहू घायल हो गए।
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पुलिस पर की थी फायरिंग
पुलिस के अनुसार, जब पुलिस टीम ने बदमाशों की धरपकड़ के लिए घेराबंदी की, तो मनीष लोधी और उसके साथी आशीष साहू ने पुलिस दल पर फायरिंग शुरू कर दी। जान बचाने और आत्मरक्षार्थ पुलिस द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई में मनीष लोधी के पैर में गोली लग गई। वहीं, भागने का प्रयास कर रहा उसका साथी आशीष साहू भी घायल हो गया।
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हथियार और कारतूस बरामद
पुलिस ने मौके से आरोपियों के कब्जे से दो देशी कट्टे, पांच राउंड कारतूस और एक बेसबॉल डंडा बरामद किया है।

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अस्पताल में भर्ती और आगे की कार्रवाई
मुठभेड़ के बाद पुलिस टीम ने तत्परता दिखाते हुए दोनों घायल आरोपियों को इलाज के लिए तुरंत अस्पताल भिजवाया। वर्तमान में घटनास्थल पर साक्ष्य संकलन, हथियारों की जब्ती और चिकित्सकीय परीक्षण की प्रक्रिया जारी है। पुलिस द्वारा इस मामले में आगे की वैधानिक और विस्तृत विवेचना की जा रही है।
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