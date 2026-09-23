ग्वालियर: यूपीआई पर एमडीआर के विरोध में ग्वालियर के व्यापारियों का ‘नो-यूपीआई डे’, नकदी में हुआ कारोबार

ग्वालियर में बुधवार को व्यापारियों ने यूपीआई पर एमडीआर लगाए जाने के विरोध में ‘नो-यूपीआई डे’ मनाया। शहर के दाल बाजार समेत कई प्रमुख बाजारों में व्यापारियों ने डिजिटल पेमेंट लेने से दूरी बनाई और ग्राहकों से सिर्फ नकद भुगतान लिया। व्यापारियों के इस विरोध का असर बाजारों में खरीदारी करने पहुंचे ग्राहकों पर भी दिखाई दिया। कई ग्राहक यूपीआई से भुगतान करने के लिए क्यूआर कोड लेकर पहुंचे, लेकिन दुकानदारों ने कैश में भुगतान करने के लिए कहा।

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