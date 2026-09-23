ग्वालियर में आधी रात युवक की गोली मारकर हत्या: बाइक से खींचकर सड़क पर उतारा, फिर हुई ताबड़तोड़ फायरिंग

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जानकारी के मुताबिक, छोटू राजावत अपने चार दोस्तों के साथ सिरोल इलाके में शराब पार्टी करने के बाद घर लौट रहा था। छोटू एक बाइक पर अपने दोस्त नितेश परमार के साथ बैठा था, जबकि उसके तीन अन्य दोस्त दूसरी बाइक पर सवार थे। बताया जा रहा है कि जैसे ही तीनों बाइक LNIPE के सामने रेसकोर्स रोड पर पहुंचीं, तभी तीन बाइकों पर सवार होकर आए हथियारबंद बदमाशों ने उन्हें घेर लिया। प्रत्यक्षदर्शी के मुताबिक, बदमाशों की संख्या करीब 8 से 9 बताई जा रही है। आरोप है कि बदमाशों ने छोटू को निशाना बनाया और उसे बाइक से खींचकर सड़क पर उतार लिया। इसके बाद हमलावरों ने उस पर फायरिंग कर दी। गोलियां लगने से छोटू ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए।प्रारंभिक जानकारी में हत्या के पीछे गैंगवार की बात सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि बदमाशों को छोटू राजावत पर गैंगस्टर भोला सिकरवार हत्याकांड में मुखबिरी करने का संदेह था। इसी शक के चलते हत्या किए जाने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि, हत्या की वास्तविक वजह और आरोपियों की भूमिका की पुष्टि पुलिस जांच के बाद ही होगी।वारदात की सूचना मिलते ही गोला का मंदिर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और मृतक के शव को निगरानी में लेकर पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगालने के साथ आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। मामले में राजवीर चौहान, रानू सिकरवार, हेमू सिकरवार, दिन्नू सिकरवार और अजीत तोमर समेत अन्य लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। पुलिस इन आरोपों और नामों की जांच कर रही है।ये भी पढ़ें-फिलहाल, ग्वालियर पुलिस इस हत्याकांड को गैंगवार से जोड़कर भी जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद हत्या की पूरी कहानी और विवाद की असली वजह सामने आने की उम्मीद है।