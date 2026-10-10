धार: पीथमपुर के स्क्रैप गोदाम में लगी भीषण आग, धुएं का गुबार देख फैली दहशत, सात दमकलों ने संभाला मोर्चा

जिले के औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर के सेक्टर-3 स्थित अल्पा इंडस्ट्रीज के स्क्रैप गोदाम में शनिवार सुबह भीषण आग लग गई। आग तेजी से फैलने के कारण आसपास की कंपनियां भी इसकी चपेट में आ गईं। धुएं के घने गुबार दूर तक दिखाई दिए और औद्योगिक क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। महू सहित आसपास के क्षेत्रों से बुलाई गईं सात दमकल गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हैं।प्रारंभिक जानकारी के अनुसार शनिवार सुबह करीब 11:30 बजे अल्पा इंडस्ट्रीज के स्क्रैप गोदाम में आग लगने की सूचना मिली थी। पीथमपुर थाना प्रभारी सुनील शर्मा के मुताबिक शुरुआती तौर पर आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। हालांकि वास्तविक कारणों की पुष्टि जांच के बाद ही होगी। सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल की टीमें मौके पर पहुंचीं और आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया। आग की गंभीरता को देखते हुए आसपास की औद्योगिक इकाइयों में भी दमकल वाहन तैनात किए गए ताकि लपटों को और फैलने से रोका जा सके।आग की भयावहता को देखते हुए पीथमपुर क्षेत्र के तीनों थानों का पुलिस बल मौके पर तैनात किया गया। एहतियात के तौर पर घटनास्थल के आसपास की सड़क को सील कर दिया गया, ताकि राहत एवं बचाव कार्य में बाधा न आए और लोगों को सुरक्षित रखा जा सके। आग से उठते धुएं के गुबार दूर-दूर तक दिखाई देने के कारण औद्योगिक क्षेत्र में चिंता का माहौल बन गया। दमकलकर्मियों ने आग को आसपास की अन्य इकाइयों में फैलने से रोकने के लिए लगातार प्रयास किए और आग पर लगभग काबू पा लिया गया।बहरहाल घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। थाना प्रभारी सुनील शर्मा के मुताबिक आग पर नियंत्रण पा लिया गया था, जबकि शेष आग को पूरी तरह बुझाने के प्रयास जारी थे। फिलहाल आग लगने के कारणों और संपत्ति को हुए नुकसान का आकलन किया जाना बाकी है। पुलिस और प्रशासन की निगरानी में राहत कार्य पूरा होने के बाद घटना की विस्तृत जांच की जाएगी।