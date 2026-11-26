धार जिले के नालछा ब्लॉक के रातीतलाई गांव में तेजाजी महाराज के नाट्य मंचन के दौरान हुए विवाद में घायल 17 वर्षीय किशोर की मौत के मामले में पुलिस ने सात आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 24 घंटे के भीतर कार्रवाई करते हुए आरोपियों को पकड़ा। कोर्ट में पेश करने के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। मामले में आगे की जांच जारी है।

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