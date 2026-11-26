शहर में पदस्थ एक पुलिस जवान पर पत्नी के साथ मारपीट और घरेलू प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगे हैं। बुधवार को घरेलू विवाद के दौरान जवान ने कथित तौर पर पत्नी का सिर दीवार से टकरा दिया, जिससे उन्हें चोट आई। घायल महिला को उपचार के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया। पीड़िता का आरोप है कि पति शराब के नशे में आए दिन उनके साथ मारपीट और अभद्र व्यवहार करता है। वह नाबालिग बच्चों के सामने भी गाली-गलौज करता है।

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