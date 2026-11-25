पतंगबाजी का शौक अब लोगों की जान पर भारी पड़ने लगा है। प्रतिबंध के बावजूद जिले में चायनीज मांझे की बिक्री और उपयोग जारी है। इसका ताजा मामला गंधवानी क्षेत्र में सामने आया, जहां चायनीज मांझे की चपेट में आने से एक मैकेनिक के गले में गहरा घाव हो गया। हादसे में घायल युवक को उपचार के लिए बड़वानी ले जाना पड़ा, जहां डॉक्टरों ने उसके गले में चार टांके लगाए।

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जानकारी के अनुसार गंधवानी थाना क्षेत्र के बाग रोड पर मैकेनिक अमीर मुंडा अपनी गाड़ी चेक करने के लिए डेहरी रोड की ओर जा रहा था। इसी दौरान अचानक सड़क पर फैला चायनीज मांझा उसके गले में उलझ गया। अमीर कुछ समझ पाता, इससे पहले ही मांझे से उसकी गर्दन कट गई और खून बहने लगा। आसपास मौजूद लोगों ने तत्काल मदद करते हुए उसे गंधवानी अस्पताल पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर चोट के चलते उसे बड़वानी रेफर किया गया।अमीर के रिश्तेदार सलमान खान ने बताया कि गले में गहरा घाव होने से काफी खून बह रहा था। बड़वानी में डॉक्टरों ने उपचार के दौरान चार टांके लगाए। घटना के बाद परिवार के लोग चायनीज मांझे के उपयोग पर कार्रवाई की मांग को लेकर थाने पहुंचे। पुलिस ने प्रतिबंधित मांझे का उपयोग कर पतंगबाजी करने वाले के खिलाफ बीएनएस की संबंधित धारा में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस अब मांझे की बिक्री और सप्लाई करने वालों की भी तलाश कर रही है।चायनीज मांझे का खतरा जिले के लिए नया नहीं है। दो साल पहले 14 जनवरी 2024 को धार शहर के लुनियापुरा निवासी छह वर्षीय कनिष्क चौहान की हटवाड़ा में चायनीज डोर से गर्दन कटने के कारण मौत हो गई थी। इस दर्दनाक घटना के बाद भी प्रतिबंधित मांझे की बिक्री और उपयोग पर प्रभावी अंकुश नहीं लग पाया है। हर साल प्रशासन प्रतिबंध के आदेश जारी करता है और कार्रवाई के दावे भी किए जाते हैं, लेकिन पतंगबाजी का मौसम आते ही यह जानलेवा डोर बाजार में पहुंच जाती है।सवाल यह है कि प्रतिबंध के बावजूद आखिर यह मांझा दुकानों तक कैसे पहुंच रहा है? बिक्री और सप्लाई करने वालों पर प्रभावी कार्रवाई नहीं होने से हादसों का खतरा बना हुआ है। गंधवानी की ताजा घटना एक बार फिर चेतावनी दे रही है कि चायनीज मांझे पर केवल प्रतिबंध के आदेश पर्याप्त नहीं हैं, बल्कि इसकी बिक्री और उपयोग पर लगातार निगरानी और सख्त कार्रवाई जरूरी है।