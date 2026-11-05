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VIDEO: उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन के तहत बख्शी का तालाब इंटर कॉलेज में रोजगार मेला का आयोजन
लखनऊ। क्षेत्रीय सेवा योजन कार्यालय द्वारा बृहस्पतिवार को रोजगार मेले का आयोजन बख्शी का तालाब इंटर कॉलेज में किया गया। यहां पर 25 विभिन्न कंपनियों ने अपने स्टाल लगाए। कंपनियों में नौकरी के लिए ऑनलाइन 300 लगभग और दोपहर तक 350 अभ्यर्थियों ने रोजगार पाने के लिए यहां पर अपना आवेदन करवाया है। रोजगार मेला पहुंचे विधायक योगेश शुक्ला और एमएलसी पवन सिंह चौहान ने मेले में आए अभ्यर्थियों को संबोधित करते हुए कहा है कि,प्रदेश की भाजपा सरकार लगातार युवाओं के रोजगार के लिए अवसर उपलब्ध करवा रही है।
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