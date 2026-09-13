VIDEO: सेवानिवृत्त कर्मचारी वेलफेयर एसोसिएशन की स्थापना दिवस का आयोजन

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लखनऊ के गोमती नगर स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में लखनऊ विकास प्राधिकरण के सेवानिवृत्त कर्मचारी वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में वर्ष 2011 तक के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के सम्मान समारोह में सेवानिवृत कर्मचारियों को सम्मानित करते अपर सचिव सी पी त्रिपाठी एवं अपर सचिव ज्ञानेंद्र वर्मा।

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