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VIDEO: सीएम योगी बोले- रामनाथ कोविंद जी ने अभावों को अपनी ढाल नहीं बनाई बल्कि पुरुषार्थ का रास्ता चुना

Wed, 14 Oct 2026 12:06 PM IST
Ishwar Ashish Bhartiya
Ishwar Ashish Bhartiya Ishwar Ashish Bhartiya
Updated Wed, 14 Oct 2026 12:06 PM IST
VIDEO: सीएम योगी बोले- रामनाथ कोविंद जी ने अभावों को अपनी ढाल नहीं बनाई बल्कि पुरुषार्थ का रास्ता चुना
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा का विमोचन किया।
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