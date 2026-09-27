लखनऊ: 15 दिन से भटक रही प्रयागराज की महिला लखनऊ में मिली, पुलिस ने परिजनों से मिलवाया
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ Published by: Ishwar Ashish Bhartiya Updated Sun, 27 Sep 2026 02:06 PM IST
सार
परिजनों ने कहा कि महिला की मानसिक हालत कुछ ठीक नहीं है। वह कई दिनों से भटक रही थी। पुलिसकर्मियों ने उसके पति से संपर्क किया जिसके बाद परिजन आए और उसे लेकर चले गए।
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विस्तार
कन्हैयालाल भरवारी थाना शंकरगढ़ जिला प्रयागराज निवासी की पत्नी ममता (45) 12 सितंबर को अचानक घर से गायब हो गई( पूरा परिवार उसे खोज रहा था पर उसका पता नहीं चल रहा था।
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शनिवार शाम 6:30 बजे तेलीबाग में एक मिठाई की दुकान के पास एक महिला को लोगों ने देखा जो कि लोगों की बातों का सही-सही जवाब नहीं दे पा रही थी तो लोगों ने पुलिस को सूचना दी। तेलीबाग चौकी के सिपाही सुमित और संजीव मौके पर पहुंचे महिला ने बातचीत में अपने गांव का नाम भरवारी बता दिया। यह नाम सुनते ही सिपाही संजीव सक्रिय हो गए क्योंकि उनकी रिश्तेदारी भी शंकरगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत आती है।
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सिपाही संजीव ने गांव के प्रधान का नंबर खोज, प्रधान से बातचीत के बाद 15 दिन से भटक रही महिला के पति कन्हैयालाल का नंबर खोजा और उनसे बात की और रविवार की सुबह कन्हैयालाल अपने भतीजे विश्वजीत के साथ आ गए।
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पत्नी ममता को देख उनकी आंखें भर आईं। कन्हैया ने बताया उनकी पत्नी की मानसिक दशा कुछ सही नहीं। पुलिसकर्मियों को बधाई देते हुए कन्हैयालाल अपनी पत्नी को लेकर चले गए।
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