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लखनऊ में अंशु नेगी और गिनपॉल सोना के बीच हुआ बैडमिंटन का मुकाबला

Bhupendra Singh

Updated Sun, 27 Sep 2026 02:45 PM IST Updated Sun, 27 Sep 2026 02:45 PM IST







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लखनऊ में गोमती नगर के बाबू बनारसी दास बैडमिंटन अकादमी में योनेक्स-सनराइज डॉ. अखिलेश दास गुप्ता मेमोरियल ऑल इंडिया सीनियर रैंकिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट-2026 का सेमी फाइनल मैच खेला गया। यह मुकाबला अंशु नेगी और गिनपॉल सोना के बीच हुआ। ... और पढ़ें

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