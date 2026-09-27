बाराबंकी: बारिश के बीच गिरा पेड़, 16 घंटे तक नीचे दबी पड़ी रही बुजुर्ग महिला; दूसरे दिन घरवालों को मिली लाश

यूपी के बाराबंकी में शनिवार को तेज हवा के कारण पेड़ गिर गया। इसके नीचे दबकर 65 वर्षीय महिला की मौत हो गई। परिजनों को करीब 16 घंटे बाद रविवार सुबह उनकी मौत की जानकारी मिली। खबर मिली तो घर में चीख पुकार मच गई।

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पुलिस ने शव पोस्टमार्टम को भेजा

घटना दरियाबाद कोतवाली क्षेत्र के आलियाबाद पटरंगा मार्ग की है। यहां पेड़ के नीचे दबकर चौरासा देवी (65) की मौत हुई है। वह आलियाबाद के खर्चा मोहल्ला की रहने वाली थीं। बताया गया कि चौरासा शनिवार सुबह करीब 9 बजे खेत की तरफ गई थीं। वह एक निजी विद्यालय में साफ-सफाई का काम भी करती थीं।स्थानीय लोगों के अनुसार, पेड़ शनिवार सुबह करीब 11 बजे गिरा था। देर रात तक घर न लौटने पर परिजनों ने पुलिस को मौखिक सूचना दी। परिजन भी लगातार उनकी खोजबीन में जुटे थे। रविवार सुबह करीब 5.00 बजे परिजनों को चौरासा देवी का शव पेड़ के नीचे दबा मिला।

सूचना पर एसएचओ धर्मेंद्र कुमार और चौकी प्रभारी अरुण सिंह मौके पर पहुंचे। उन्होंने तुरंत जांच पड़ताल शुरू की। फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों और स्थानीय लोगों की मदद से पेड़ को काटा गया। इसके बाद चौरासा देवी के शव को बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा।