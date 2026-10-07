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Video: मिल्लत नगर में सड़क पर भरा गोमती का पानी, नाव से निकाले जा रहे लोग
फैजुल्लागंज के मिल्लत नगर कच्ची ढाल इलाके में गोमती नदी का पानी सड़क पर भर गया है। बाढ़ के कारण कई लोग इलाके में फंसे हुए हैं। राहत और बचाव कार्य के तहत नाव की मदद से लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा है।
सड़क के किनारे बड़ी संख्या में परिजन अपने रिश्तेदारों के बाहर आने का इंतजार करते नजर आए। पानी में फंसे अपनों को नाव से बाहर आते देखने के लिए लोग सड़क पर खड़े रहे। कई परिवार अपने रिश्तेदारों के सुरक्षित निकलने की चिंता में घंटों इंतजार करते रहे।
बाढ़ के चलते इलाके में आवागमन पूरी तरह प्रभावित है। ऐसे में नाव ही लोगों के लिए घरों से बाहर निकलने का प्रमुख सहारा बनी हुई है।
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