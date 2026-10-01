Video: मुख्यमंत्री आवास से चंद कदम दूर पार्क रोड पर घंटों जाम, मरीजों और राहगीरों की बढ़ी परेशानी

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राजधानी में लोगों को जाम से राहत नहीं मिल रही है। गुरुवार को पार्क रोड पर सिविल अस्पताल के सामने घंटों तक जाम की स्थिति बनी रही। मुख्यमंत्री आवास से कुछ ही दूरी पर लगे जाम के कारण सड़क पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। जाम के चलते मरीजों और उनके तीमारदारों के साथ आम राहगीरों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। लोगों के लिए सड़क पर पैदल चलना तक मुश्किल हो गया। लंबे समय तक जाम रहने से लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में काफी दिक्कत हुई।

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