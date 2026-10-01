{"_id":"6abe2ceef796e510db00e114","slug":"video-video-bjaraga-mahal-ka-cana-ltana-val-ltara-garafatara-cana-bha-bramatha-ka-2026-10-01","type":"video","status":"publish","title_hn":"Video: बुजुर्ग महिला की चेन लूटने वाला लुटेरा गिरफ्तार, चेन भी बरामद की","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Video: बुजुर्ग महिला की चेन लूटने वाला लुटेरा गिरफ्तार, चेन भी बरामद की
तेलीबाग, मंगलवार के सुबह 5:30 बजे राजीव नगर घोसियाना में 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला कल्पना सिंह के टहलने के दौरान स्कूटी सवार लुटेरे के द्वारा झपट्टा मारकर चेन छीन ली गई थी, उस घटना का खुलासा करते हुए पुलिस ने आज लुटेरे को गिरफ्तार कर चेन भी बरामद कर लिया।
इंस्पेक्टर सुनील सिंह ने बताया कि गिरफ्तार उपयुक्त मनोज गुप्ता बिहारीपुर सहादतगंज थाने का रहने वाला है जो कि पिछले कुछ दिनों से स्वरूप नगर खरिका में किराए का कमरा लेकर परिवार के साथ रह रहा था। इसके ऊपर शहर में लगभग 11 आपराधिक मुकदमे दर्ज है। पुलिस ने लुटेरे के पास से छीनी गई चेन व घटना में प्रयुक्त स्कूटी भी बरामद किया।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।