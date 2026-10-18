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Video: लखनऊ विश्वविद्यालय के गेट-तीन पर एबीवीपी का प्रदर्शन, कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोका

Akash Dwivedi

Updated Sun, 18 Oct 2026 02:41 PM IST Updated Sun, 18 Oct 2026 02:41 PM IST

लखनऊ विश्वविद्यालय के गेट नंबर तीन पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) की ओर से छात्र हुंकार विरोध-प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के बाद कार्यकर्ता विधानसभा का घेराव करने के लिए आगे बढ़े। परिवर्तन चौक चौराहे पर पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन प्रदर्शनकारी आगे बढ़ गए। ... और पढ़ें

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