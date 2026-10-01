Video: लोक भवन में 87 इंटरसेप्टर वाहनों को मुख्यमंत्री योगी ने किया फ्लैग ऑफ

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लोक भवन में अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित 87 इंटरसेप्टर वाहनों के फ्लैग ऑफ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इनमें चारपहिया और दोपहिया वाहन शामिल हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन वाहनों को फ्लैग ऑफ किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने अत्याधुनिक उपकरणों से लैस इंटरसेप्टर वाहनों का निरीक्षण भी किया। इन वाहनों के संचालन से यातायात और सड़क सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने में मदद मिलने की बात कही गई।

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