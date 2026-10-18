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Video: अष्टमी पर चंडिका देवी मंदिर में कन्या भोज, श्रद्धालुओं ने कराया भोजन

Akash Dwivedi

Updated Sun, 18 Oct 2026 02:41 PM IST Updated Sun, 18 Oct 2026 02:41 PM IST







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लखनऊ के बांग्ला बाजार स्थित चंडिका देवी मंदिर में अष्टमी के अवसर पर लोगों ने कन्या भोज कराया। इस दौरान कन्याओं को भोजन कराया गया और श्रद्धालुओं ने पूजा-अर्चना की। ... और पढ़ें

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